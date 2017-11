POL-KLE: Emmerich am Rhein- 17-Jähriger beraubt/ Täter fliehen Richtung Bahnhof

Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (16. November 2017) gegen 20.00 Uhr beraubten zwei unbekannte Täter einen 17-jährigen Emmericher im Bereich des Martinikirchgangs. Die Täter traten den 17-Jährigen und bedrohten ihn mit einem Messer, um an seine Wertgegenstände zu kommen. Nachdem der 17-Jährige den Tätern sein Handy und eine Kette gegeben hatte, sollen sie über den Geistmarkt in Richtung Postbank und im weiteren Verlauf in Richtung Bahnhof geflüchtet sein.

Beide Täter waren ca. 1,85 m groß und trugen zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Einer trug eine Halloween-Maske aus Plastik vor dem Gesicht, der andere einen Schal.

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

