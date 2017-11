POL-KLE: Kevealer- Diebstahl aus PKW/ Täter schlagen Scheiben ein

Kevelaer (ots) - In der Nacht von Mittwoch (5. November 2017)auf Donnerstag zwischen 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheiben an der Beifahrerseite an neun PKW ein, die im Bereich der Friedensstraße/ Am Hagelkreuz und der Amsterdamer Straße parkten. Die Täter schlugen in einem Fall mit einem Stein die Scheibe eines Fahrzeuges ein. Durchsucht wurden in allen Pkw die Handschuhfächer.

Zur Tatbeute kann bislang gesagt werden, dass aus einem PKW ein Rucksack sowie der Fahrzeugschein entwendet worden sind.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

