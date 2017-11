POL-KLE: Emmerich am Rhein- Unfallflucht/ Weißer Dacia gesucht

Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (15. November 2017) zwischen 09.40 Uhr und 12.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Mazda, der an der Agnetenstraße in Höhe der Bushaltestelle parkte. Der unbekannter Fahrer beschädigte die Beifahrerseite des Mazdas und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Vermutlich handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Dacia. Der Fahrer soll ca. 65-75 Jahre alt, ca. 1,80m groß sein und einen grauen Bart haben. Weiterhin habe er eine kräftige Statur und sei zur Tatzeit vermutlich mit einer rötlichen Westen bekleidet gewesen.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830.

