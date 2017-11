POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ Rechter Außenspiegel beschädigt

Kleve (ots) - Am Dienstag (14. November 2017) zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer einen geparkten Renault. Der Renault stand an der Emmericher Straße in Richtung Postdeich am linken Fahrbahnrand in Höhe eines dortigen Altenheims. Der unbekannte Fahrer fuhr die Emmerich Straße in Richtung Klever Ring (B9) und beschädigte den rechten Außenspiegel des Renault. Er verließ die Unfallstelle ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

