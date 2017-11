Weeze (ots) - Am Mittwoch (15. November 2017) gegen 06.35 Uhr stand der Motorraum eines geparkten VW Golf aus unbekannter Ursache in Flammen. Der Golf parkte neben der Fahrbahn an der Industriestraße in Höhe der Firma Wystrach. Durch die Feuerwehr Kevelaer konnte der Brand gelöscht werden, am Golf entstand ein Totalschaden. Warum der Motorraum in Flammen stand, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

