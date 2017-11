POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Fahrer eines dunkelgrünen Range Rovers gesucht

Geldern (ots) - Gestern Morgen (14. November 2017) gegen 07.20 Uhr kam es an der Kreuzung Geldertor und Ostwall zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 12-jähriges Mädchen aus Geldern leichte Verletzungen erlitt. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in seinem vermutlich dunkelgrünen Range Rover die Straße Geldertor in Richtung Innenstadt entlang und stieß beim Rechtsabbiegen auf den Ostwall mit der 12-Jährigen zusammen. Die Geldernerin überquerte den Ostwall an der Ampel auf ihrem Fahrrad. Das Mädchen kam zu Fall und der unbekannte Autofahrer hielt an. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Mädchen, fuhr der unbekannte Fahrer dann weiter. Die sichtlich unter Schock stehende 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Fuß.

Der Fahrer soll circa 40 Jahre alt sein und blond/braunes lockiges Haar haben. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelgrünen Range Rover handeln.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250.

