POL-KLE: Geldern-Kapellen - Diebstahl/ Hochwertige Pflanzenschutzmittel gestohlen

Geldern-Kapellen (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend (13. November 2017), 17.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 05.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Lagerhalle an der Straße Am Heistermannshof und entwendeten gezielt eine große Menge diverser Pflanzenschutzmittel. Die Täter lösten dazu eine Türverschraubung, um in den abgetrennten Bereich der Lagehalle zu gelangen, in dem die hochwertigen Pflanzenschutzmittel gelagert werden.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell