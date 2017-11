POL-KLE: Straelen- Autodiebstahl/ Täter entwendet BMW mit Originalschlüssel

Straelen (ots) - Am Montagmittag (13. November 2017) gegen 13.10 Uhr erlangte ein unbekannter Täter unter einem Vorwand die original Autoschlüssel eines BMW und fuhr mit dem Auto weg. Der Unbekannte fragte in einem Autohaus An der Bleiche nach dem Schlüssel eines ausgestellten Gebrauchtwagens und erhielt von dem Verkäufer beide Autoschlüssel. Anstatt sich den Wagen nur anzuschauen, fuhr er mit dem noch zugelassenen BMW von der Straße an der Bleiche in Richtung B58/ A40 weg.

Der silberne BMW mit Erstzulassung 1998 und 153000km wird mit den Kennzeichen: KLE-XD333 geführt.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25-35 Jahre alten Mann mit normaler Statur und dunkelblonden Haaren handeln. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpulli mit weißen Totenkopf-Aufdruck, eine blaue Jeans, weiße Schuhe und sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

