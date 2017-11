POL-KLE: Goch- 74-jähriger Gocher verletzt sich schwer bei Alleinunfall

Goch (ots) - Heute Morgen (14. November 2017) gegen 08.50 Uhr kam ein 74-jähriger Gocher von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer. Der 74-Jährige fuhr in seinem VW Golf die Straße Nordring Richtung Wiesenstraße, als er in Höhe der Hauptschule aufgrund von Kreislaufbeschwerden nach links von der Fahrbahn über den Geh- und Radweg fuhr und schließlich gegen einen Baum prallte. Der Gocher verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersthelfer waren umgehend bei dem Verunfallten und übernahmen die erste Betreuung. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Verkehr auf dem Nordring wurde nicht wesentlich beeinträchtigt.

