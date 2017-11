POL-KLE: Weeze- Einbruch in Bürogebäude auf Gelände einer Kiesbaggerei/ Zeugen gesucht

Weeze (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (11. November 2017) 12.00 Uhr und Montagmorgen, 06.00 Uhr, rissen unbekannte Täter die Rollladen an einem Fenster heraus und hebelten das Fenster auf. Das Fenster gehört zu einem Bürogebäude, das sich auf dem Gelände einer Kiesbaggerei an der Straße Hüdderath befindet. Die Täter durchsuchten die Räume nicht, sondern verließen den Tatort ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

