POL-KLE: Geldern- Einbruch in Arztpraxis/ Eingangstüre aufgehebelt

Geldern (ots) - In derzeit zwischen Freitag (10. November 2017), 10.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstüre einer Arztpraxis im zweiten Obergeschoss in einem Gesundheitszentrum auf. Die Täter durchsuchten einen Schrank an den Empfangstresen und entwendeten Bargeld. In welche Richtung die Täter flüchteten, ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell