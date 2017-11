POL-KLE: Kranenburg - Fußgänger erliegt in Spezialklinik seinen Verletzungen (Nachtrag zur Meldung vom 13.11.2017, 20:48 Uhr)

Kranenburg-Nütterden (ots) - Der 80-jährige Kranenburger, der am gestrigen Abend gegen 18.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 9 in Nütterden lebensgefährlich verletzt wurde, erlag am späten Abend in einer niederländischen Spezialklinik seinen Verletzungen. Die Angehörigen des 80-Jährigen werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Ein Sachverständiger wird den Verkehrsunfall auf Weisung der Staatsanwaltschaft rekonstruieren.

Die Polizei sucht Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle B 9 (Dorfstraße), Höhe Abzweig Im Hammereisen, unterwegs waren. Gesucht wird insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer eines Pkw, der zu diesem Zeitpunkt von der B 9 aus Richtung Kleve kommend in die Straße Im Hammereisen abgebogen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Kleve unter der Rufnummer 02821 5040.

