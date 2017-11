POL-KLE: Rees- Einbruch in Einfamilienhaus/ Zeugen gesucht

Rees (ots) - Am Montag (13. November 2017) zwischen 16.00 Uhr und 19.20 Uhr hebelten unbekannte Täter das Esszimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Ecke Kopernikusstraße/ Kettelerstraße auf. Zuvor verschafften sie sich vermutlich über die Rückseite des Hauses Zugang zum Esszimmerfenster. Die Täter durchsuchten einige Räume und entwendeten Bargeld sowie eine Fotokamera. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

