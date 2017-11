POL-KLE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Kranenburg-Nütterden (ots) - Am Montag, 13.11.17, 17:55 Uhr, befuhr ein 28jähriger Mann aus Kranenburg mit seinem PKW die Dorfstraße (B9) in Nütterden aus Richtung Kranenburg kommend in Fahrtrichtung Kleve. Kurz nach dem Einmündungsbereich der Straße Im Hammereisen nahm er in einem unbeleuchtetem Fahrbahnabschnitt plötzlich einen 80jähriger Fußgänger aus Kranenburg mittig auf seinem Fahrstreifen wahr. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindern. Dieser wurde vom PKW erfasst, lebensgefährlich verletzt und durch Rettungskräfte in eine naheliegende Spezialklinik verbracht. Die Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz. Die B9 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Straßen Im Hammereisen und Bomshofstraße gesperrt und ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

