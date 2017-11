Geldern (ots) - Am heutigen Nachmittag (13. November 2017) gegen 15.20 Uhr erlitt eine 17jährige Kevelaererin bei einem Verkehrsunfall auf der Danziger Straße schwere Verletzungen.

Die 17jährige fuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Danziger Straße in Richtung Krankenhaus entlang und querte die Danziger Straße in Höhe eines Fahrbahnteilers in der Nähe eines dortigen Hotels. Ein 28jähriger Mann aus Krefeld befuhr mit einem Fiat Ducato ebenfalls die Danziger Straße in Richtung Krankenhaus und erfasste die querende Radfahrerin. Die Kevelaererin verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Ihre Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Die Danziger Straße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

