POL-KLE: Rees- 60-jähriger Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt

Rees (ots) - Heute Morgen (13. November 2017) gegen 10.10 Uhr erfasste ein 50-jähriger Autofahrer aus Rees auf dem Parkplatz "Brauhof" einen 60-jährigen Fußgänger ebenfalls aus Rees. Der Autofahrer war im Begriff den Parkplatz in Richtung Dellstraße zu verlassen, als es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam, der von der Dellstraße vorbei an der dortigen Wäscherei auf den Parkplatz lief. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

