POL-KLE: Emmerich am Rhein- Unfallflucht/ Gemauerter Pfeiler eines Zauns beschädigt

Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitagmorgen (10. November 2017) zwischen 08.00 Uhr und 09.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer einen gemauerten Pfeiler einer Hausumzäunung an der Ecke Beeker Straße/ Buschweg und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830.

