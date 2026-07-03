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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kabeldiebe auf ehemaligem Fabrikgelände gefasst

Warburg (ots)

Ein ehemaliges Fabrikgelände am Ortsrand von Warburg ist in den vergangenen Monaten mehrfach Ziel von Kabeldieben gewesen. In der vergangenen Nacht konnte die Polizei einen der Täter festnehmen.

Am Donnerstag, 2. Juli, wurden gegen 23.40 Uhr drei Männer bemerkt, die sich unbefugt Zutritt zu dem weitläufigen Areal verschafft hatten. Zeugen verständigten die Polizei. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass ein Transportfahrzeug vor einem Fabriktor parkte und entwendete Kabel bereits zum Abtransport bereitgelegt wurden.

Während des laufenden Polizeieinsatzes versuchte ein 29-jähriger Tatverdächtiger, durch das Haupttor zu flüchten. Die Polizei konnte ihn allerdings fassen und vorläufig festnehmen.

Die Durchsuchung des Geländes nach weiteren Tatverdächtigen verlief ohne Ergebnis. Die Suchmaßnahme wurde unterstützt durch einen Hubschrauber der Polizei und Kräften benachbarter Polizeidienststellen.

Der aus Nordhessen stammende 29-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam Höxter gebracht. Nach Vernehmung und Feststellung seiner Personalien wurde er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Das bereitgestellte Transportfahrzeug, ein weißer Mercedes Vito mit KS-Kennzeichen, wurde sichergestellt und wird auf weitere Spuren untersucht.

Mögliche Zeugen werden um Hinweise gebeten unter Telefon 05271/962-0. Insbesondere wird ein Zeuge, der in der Nacht in persönlichem Kontakt mit der Polizei stand, gebeten, sich noch einmal zu melden. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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