Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 36-Jähriger verstirbt bei Wohnungsbrand

Nieheim (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in Nieheim-Oeyhausen ist am Mittwoch, 11. Oktober, ein 36-Jähriger ums Leben gekommen. Der gehbehinderte Mann kam sitzend in seinem Elektrorollstuhl zu Tode, als im Küchenbereich seiner Wohnung aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen war.

Nach der Alarmierung gegen 16.45 Uhr waren Feuerwehr und Rettungskräfte schnell vor Ort. Aus dem Mehrparteienhaus konnten die Einsatzkräfte einen 37-jährigen Mann aus dem ersten Obergeschoss bergen, der Rauchgas eingeatmet hatte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand für ihn nicht. Ein weiterer Hausbewohner konnte das Gebäude unverletzt verlassen.

In der Erdgeschosswohnung jedoch, in der der Brand ausgebrochen war, wurde der 36-jährige Wohnungsinhaber tot in seinem Elektrorollstuhl aufgefunden.

Den eigentlichen Brand im Küchenbereich konnte die Feuerwehr schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Der Gebäudeschaden wird zunächst auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Höxter hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Obduktion des Verstorbenen wurde angeordnet, der Brandort beschlagnahmt. Auch der Elektrorollstuhl wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt, die Ermittlungen dauern noch an. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell