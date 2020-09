Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 15 Meter Zaun an der Reithalle in Brakel beschädigt

Brakel (ots)

In Brakel wurden an der Straße "Pahenwinkel" Zaunelemente einer Pferdewiese des Reitvereins über eine Länge von mehr als 15 Meter beschädigt. Im Zeitraum von Freitag, 12.09.2020, 20:00 Uhr, bis Samstag, 13.09.2020, 08:00 Uhr, wurden diese Zaunelemente durch unbekannte Personen offensichtlich rausgetreten. Dadurch sind auch Stützpfeiler aus der Verankerung gebrochen. Es entstand hoher Sachschaden. Weiterhin wurde ein Mülleimer, der sich nahe der Reithalle bei einer Sitzecke an der Nethe befindet, aus der Verankerung gehoben und in die Nethe geworfen. Auch dort wurde ein Zaunelement beschädigt. Eigentümer dieses Zauns ist die Stadt Brakel.

In der Nacht zuvor, im Zeitraum von Freitag, 11.09.2020, 19:45 Uhr, bis Samstag, 12.09.2020, 09:30 Uhr, wurde eine Sitzbank an einem Café an der Brunnenallee beschädigt. In diesem Bereich ist es in den vergangenen Monaten häufiger zu Sachbeschädigungen gekommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich bei der Polizei Höxter, Telefon: 05271/962-0, zu melden. /ell

