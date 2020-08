POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 241

Kreispolizeibehörde Höxter

Am Mittwoch, 19.08.2020, ereignete sich gegen 18:45 Uhr auf der B 241 in Höhe der Abfahrt Jakobsberg ein Verkehrsunfall. Eine Skoda Fabia - Fahrerin befuhr die Bundesstraße aus Beverungen kommend in Fahrtrichtung Dalhausen und wollte ihrerseits nach links Richtung Jakobsberg abbiegen. Ein aus Richtung Warburg entgegenkommender VW wollte seinerseits ebenfalls Richtung Jakobsberg abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer des VW Hämatome am linken Oberarm. Die Verletzung wurde vor Ort ärztlich versorgt. Seine Beifahrerin wurde aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Höxter gebracht. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Der Skoda wies im Bereich der rechten Front und der VW im gesamten Frontbereich Beschädigungen auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die angeforderte Feuerwehr Beverungen gebunden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn aus und in Richtung Jakobsberg gesperrt werden. In die Fahrtrichtungen Beverungen und Warburg wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs dauerten ca. 90 Minuten an. /ell

