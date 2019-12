Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frau aus Brakel vermisst

Bild-Infos

Download

33034 Brakel (ots)

Seit Freitag, 29.11.2019, wird die 51-jährige Mirjana O. aus Brakel vermisst. Die Vermisste hat am frühen Freitagmorgen ihre Wohnung in unbekannter Richtung verlassen und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu ihrer Familie zurückgekehrt. Als Frau O. ihre Wohnung verließ war sie mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen, knielangen Jacke und einem lilafarbenen Oberteil bekleidet. Sie trug eine schwarze Hose, vermutlich Leggins, und schwarze Schuhe. Da es bislang keinerlei Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten gibt, veröffentlicht die Polizei nun ein Lichtbild der Frau. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mirjana O. geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, zu wenden./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell