Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehr als 100 Fahrzeuge sind in Dalhausen zu schnell

Beverungen (ots)

Am Dienstag, 27. August, wurde in der Zeit von 11.00 Uhr bis 15.15 Uhr in Beverungen-Dalhausen auf der Oberen Hauptstraße am Ortsausgang von Mitarbeitern des Verkehrsdienstes der Polizei Höxter die Geschwindigkeit überwacht.

Zunächst erfolgte bis 12.15 Uhr Messungen in Richtung Beverungen. Hier war die gemessen Geschwindigkeit (von etwa 130 gemessenen Fahrzeugen) bei 15 Fahrzeugen max. 20 km/h zu schnell.

Nach Angaben einer Anwohnerin fahren die Fahrzeuge aber schneller aus Dalhausen heraus, wobei es auch immer wieder zu heiklen Verkehrssituationen kommt, wenn Pkw langsam fahrende Lkw noch in der Ortschaft überholen.

Aufgrund dessen wurde ab 12.15 Uhr bis 15.30 Uhr die Gegenrichtung überwacht. Hier wurden 545 Fahrzeuge gemessen, wobei von 101 Fahrzeugen eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt wurde.

Die höchste Geschwindigkeit wurde bei einem Lkw (zGG 7,49 t) mit 86 km/h festgestellt. Nach Abzug der Toleranz bleib eine Überschreitung von 33 km/h bestehen. Dieses beinhaltet ein Bußgeld von 200 EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.

Die höchste Geschwindigkeit für einen Pkw betrug 83 km/h (nach Abzug eine Überschreitung von 3 km/h). Hier beträgt das Bußgeld 100 EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell