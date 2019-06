Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrraddiebstähle in Würgassen

37688 Beverungen (ots)

Eine böse Überraschung erlebten Anwohner der Gerh.-Hauptmann-Straße am frühen Dienstagmorgen, 18.06.2019, als sie feststellen mussten, dass ihnen ihre Fahrräder über Nacht entwendet wurden. Aus der Garage eines Wohnhauses wurde ein schwarzes E-Bike der Marke Univega, Typ Renegade 3.5 samt Faltschloss und ein schwarzes Trekkingrad entwendet. Aus dem Garten des gegenüberliegenden Einfamilienhauses wurden ein schwarz/blaues Mountainbike der Marke Cube und ein Trekkingrad der Marke Bulls in Weiß und Lila entwendet. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gerh.-Hauptmann-Straße festgestellt? Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620./he

