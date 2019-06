Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf der B 241 in den Gegenverkehr geraten

34434 Borgentreich (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen ist am Donnerstag, 06.06.2019, gegen 18:30 Uhr, eine 75-jährige Frau aus Borgentreich mit ihrem Fiat in den Gegenverkehr geraten. Hier kollidierte sie dann frontal mit einem von einer 47 Jahre alten Frau aus Borgentreich gesteuerten Ford. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle befindet sich auf der B241, in Höhe Borgentreich. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden geborgen und abgeschleppt. B 241 wurde im Bereich der Unfallörtlichkeit für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde abgeleitet. /he

