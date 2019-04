Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sparschweine für Trinkgeld entwendet

33034 Brakel (ots)

Tatzeit: Sonntag, 28.04.2019, 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr -

In Rheder sind am Sonntag sind zur Mittagszeit insgesamt zwei Sparschweine entwendet worden. Zunächst wurde ein im Kassenbereich eines Imbisses in der Nethetalstraße aufgestelltes Sparschwein von einem unbekannten Täter entwendet. Kurze Zeit später stellten Mitarbeiter eines Cafés auf dem Grundstück einer Brauerei fest, dass dort ebenfalls ein Sparschwein entwendet worden war. In beiden Behältnissen befanden sich geringe Mengen an Münzgeld. In beiden Sachverhalten ist ein bislang unbekannter ca. 30- bis 35- jähriger Mann festgestellt worden. Der Mann war dunkel bekleidet und mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Dieses Fahrrad hatte einen auffällig hellen Sattel. Der mutmaßliche Täter hatte zur Tatzeit sein Fahrrad vor dem Café abgestellt. Auf Grund starken Regenfalls habe er seinen Fahrradsattel mit einer Plastiktüte bedeckt. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen und nimmt weitere Angaben von Zeugen entgegen./he

