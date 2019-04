Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.04.2019: Wohnhaus und Scheune ausgebrannt

33039 Nieheim (ots)

Die Ermittlungen der Polizei und der Brandsachverständigen der Gebäudeversicherung zur Brandursache sind zunächst abgeschlossen. Demnach ist das Feuer offensichtlich in einem Bereich ausgebrochen, in dem Kunststoff-Sammelbehälter für Restmüll, Wertstoffe, Papier- und Bioabfälle aufbewahrt werden. Ob nun eine dieser Tonnen aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand geraten ist, oder es zu einem technischen Defekt an der in der Scheune verbauten Elektrik gekommen ist, kann auf Grund der starken Zerstörungen am Brandort nicht mehr festzustellen werden. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass ein vorsätzliches Handeln für den Ausbruch des Brandes verantwortlich ist./he.

