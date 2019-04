Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gestohlener Zigarettenautomat im Wald gefunden

Marienmünster (ots)

In einem Waldgebiet in der Nähe von Marienmünster-Kleinenbreden ist am Dienstag, 2. April, ein Zigarettenautomat aufgefunden worden. Der Automat war in den Tagen zuvor in Kleinenbreden entwendet worden. Der Tatzeitraum lässt sich bisher nicht genauer eingrenzen. Zeugen, die womöglich etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 zu melden. /nig

