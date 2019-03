Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verdacht der Unfallflucht

Marienmünster-Vörden (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 57-Jährigen, der am Samstagvormittag in Vörden gegen einen geparkten Pkw gefahren ist. Er kam seinen Pflichten als Fahrzeugführer jedoch nicht nach, denn er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er hatte einen Zettel mit Personalien an dem beschädigten Audi hinterlassen, da er den Geschädigten nicht erreichen konnte. Er wäre jedoch verpflichtet gewesen, in diesem Fall die Polizei zu benachrichtigen. Diese leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht ein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell