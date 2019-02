Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher ohne Beute

Höxter (ots)

Zwischen Sonntag, 17.02.2019, 14.00 Uhr und Montag, 18.02.2019, 08.00 Uhr, ist in eine Gaststätte in der Brokhusenstraße in Bruchhausen eingebrochen worden. Zwar wurde ein Sparschrank gewaltsam geöffnet, offensichtlich hat sich hierin aber kein Geld befunden, so dass der oder die Täter die Gaststätte ohne Beute wieder verließen. Es entstand geringer Sachschaden. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Gaststätte festgestellt hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, zu melden. /He.

