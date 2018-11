POL-HX: Treffen der Ruheständler gut besucht Landrat Spieker begrüßt 37 ehemalige Mitarbeiter der Polizei Höxter

3 weitere Medieninhalte

Mit 37 Teilnehmern war das Treffen gut besucht. Bild-Infos Download

Kreis Höxter (ots) - Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, ehemalige Kollegen treffen und Neues hören über die Entwicklungen in der Polizeibehörde: Das jährliche Treffen der Pensionäre bei der Höxteraner Kreispolizei ist für viele ehemalige Mitarbeiter zur liebgewonnenen Tradition geworden. 37 Ruheständler konnte Behördenleiter Landrat Friedhelm Spieker zum diesjährigen Treffen im Polizeigebäude begrüßen, darunter einige Teilnehmer zum ersten Mal in diesem Rahmen. Zum Beispiel den langjährigen Abteilungsleiter Polizeidirektor a.D. Jürgen Koch, der Ende August in den Ruhestand gegangen ist und an diesem Nachmittag an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Seinen Nachfolger, Polizeidirektor Christian Brenski, konnte Landrat Spieker ebenfalls begrüßen und den Anwesenden vorstellen. Spieker berichtete dabei zufrieden, wie nahtlos der Übergang in der Abteilungsleitung funktioniert habe und dass mit Christian Brenski der Wunschkandidat für Höxter verpflichtet werden konnte.

Ebenso stellte Spieker den neuen Direktionsleiter Kriminalität, Kriminalrat Karsten Koutsky, vor und erwähnte die zahlreichen weiteren Neuzugänge in der Polizeibehörde. Dabei erinnerte der Landrat daran, dass zuletzt mehr Mitarbeiter die Behörde verlassen hatten als neue eingestellt wurden, dieses Defizit müsse nun abgearbeitet werden.

Die Neubesetzungen mit 24 Polizeivollzugsbeamten zum 1. September 2018 seien ein guter Anfang, für das nächste Jahr erwarte er noch mehr. Mit den neuen Kräften sinke das Durchschnittsalter spürbar.

Hinzu kommt das Maßnahmenpaket der neuen Landesregierung, das für Höxter weitere neue Regierungsangestellte vorsieht. Entsprechend positiv blickte Friedhelm Spieker in die Zukunft, während er die Ehemaligen zu ein paar gemütlichen Stunden bei Kaffee und Kuchen einlud.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell