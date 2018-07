POL-HX: Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

37671 Höxter (ots) - Am Montagmittag, 09.07.2018, gegen 13.25 Uhr, sind ein 20-jähriger Mann und seine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 64 schwer verletzt worden. Der Bad Driburger befuhr mit seiner Mercedes A-Klasse die B64 aus Richtung Holzminden kommend in Richtung Höxter. Zwischen Albaxen und Höxter geriet er in einer leichten Linkskurve mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn. Anschließend durchfuhr der Mercedes den Straßengraben und prallte frontal gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto wieder auf die Fahrbahn geschleudert und kam mittig der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer und seine in Brakel wohnende Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Auf Grund der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die B64 bis 14.50 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt und eine Verkehrsableitung eingerichtet./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell