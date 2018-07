POL-HX: Diebstahl eines Motorrollers

37671 Höxter (ots) - In Ottbergen ist am Samstag kurz nach Mitternacht ein blauer Motorroller der Marke MBK mit Hartschalenkoffer am Heck entwendet worden. Zur Tatzeit parkte der Motorroller vor dem Wohnhaus der Besitzerin in der Brakeler Straße. Der Täter flüchtete nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Kochstraße/Bahnhofstraße. Angaben zu dem Täter oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Polizei Höxter Tel. 05271/9620 entgegen.

