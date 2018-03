POL-HX: Pkw überschlägt sich, junge Fahrerin verletzt sich schwer

Marienmünster (ots) - 37696 Marienmünster, OT Hohehaus, K 59 Freitag, 02.03.2018, 06.52 Uhr

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Lüdge befuhr mit ihrem Pkw VW Golf, die Kreisstraße 59 aus Richtung Hohehaus in Richtung Vörden. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam sie zunächst nach rechts auf die Bankette, lenkte zurück auf die Fahrbahn und schleuderte schräg über die K59. In einer Seitenböschung überschlug sich der PKW der Beteiligten über eine Feldauffahrt hinweg mehrfach im Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich die 20-jährige schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Er wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

/Ar.

