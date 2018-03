POL-HX: Entgegenkommender Lkw flüchtet nach Unfall

Unfallflucht (ots) - 34434 Borgentreich, K 30, Donnerstag, 01.03.2018, 05.20 Uhr

Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Seat Ibiza die K 30 von Borgentreich in Richtung Rösebeck. Etwa einen Kilometer hinter Borgentreich kam ihm auf der schmalen, geraden Straße ein größerer grauer Lkw mit Anhänger entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Lkw und dem Seat. Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Borgentreich fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Lkw nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen.

/Ar.

