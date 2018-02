POL-HX: Pkw fährt vor Baum, weiterer Unfall im Gegenverkehr

Steinheim (ots) - 33039 Steinheim, B 252, Montag, 26.02.2018, 15.00 Uhr

Ein 51-jähriger Pkw Fahrer befuhr mit seinem Pkw Skoda die B 252 aus Richtung Brakel in Fahrtrichtung Steinheim. In Höhe des Abzweigs nach Bergheim kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und prallte dann gegen einen Straßenbaum. Der 51-jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers einem Klinikum zugeführt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Im Gegenverkehr hatte es einen Rückstau auf der B 252 in Fahrtrichtung Brakel, aufgrund des geschilderten Unfalls, gegeben. Ein Pkw fuhr dort auf ein stehendes Fahrzeug auf und schob dieses auf einen weiteren Pkw. Bei den drei Beteiligten blieb es bei Schäden am Fahrzeug.

/Ar.

