34434 Borgentreich (ots) - In der Straße Am Liebestal in Borgentreich kam es in der Zeit von Freitag, 23.02.2018, 21.00 Uhr bis Samstag, 24.02.2018, 08.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkstreifen vor dem Haus Nr. 1 abgestellter Kleinlastwagen wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An der Unfallstelle konnten Glassplitter des vermeintlichen Verursacherfahrzeugs aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Höxter, 05271 - 9620.

