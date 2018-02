37671 Höxter (ots) - Auf einem Parkplatz in der Grubestraße in Höxter kam es am Samstag, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zum Parken abgestellter Pkw wurde angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Von einer Zeugin konnte beobachtet werden, dass der Verursacher ausstieg, sich den Schaden ansah und dann entfernte, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /Sche

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell