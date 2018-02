Nieheim (ots) - Ein 62 jähriger Fahrer eines Opel Meriva aus Sommersell befuhr die L 886, aus Richtung Sommersell kommend, in Richtung Bredenborn. Er beabsichtigte nach links in einen Wirtschaft-/Feldweg abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den entgegenkommenden PKW einer 37 jährigen Fahrerin eines Opel Corsa aus Marienmünster, welche die L 886 in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen, der Opel Corsa kam nach dem Zusammenstoß auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und in das Krankenhaus Brakel gebracht, wo sie stationär verblieben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Versorgung der Personen und der Bergung der Fahrzeuge war die L 886 gesperrt (ca. eine Stunde). Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

