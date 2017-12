Bad Driburg (ots) - In der Nacht zum 1. Weihnachtstag hebelte ein unbekannter Täter mit einem mitgeführten Hebelwerkzeug den Schaukasten eines Modegeschäftes in der Bad Driburger Innenstadt auf und entwendete eine der in dem Kasten ausgestellten Kappen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Bad Driburg unter der Tel. Nr.: 05253-98700 entgegen.

