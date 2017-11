POL-HX: Unfallflucht am Krankenhaus

33014 Bad Driburg (ots) - Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Bad Driburg ist ein schwarzer Jeep vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Vermutlich ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen den Jeep gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der beschädigte Jeep war in der Zeit von Donnerstag, 16.11.2017, 19.30 Uhr, bis Freitagmorgen 17.11.2017, 06.10 Uhr, auf dem Parkplatz am Eingangsbereich des Krankenhauses abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Unfallzeugen und sonstige Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, zu wenden./He.

