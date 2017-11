POL-HX: Junge Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

34439 Willebadessen (ots) - Zum Glück nur leichte Verletzungen hat eine 19-jährige Frau aus Willebadessen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 14.11.2017, auf der Landstraße 763 davongetragen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 19.15 Uhr die L 763, aus Richtung Peckelsheim kommend, in Richtung Fölsen. Im Verlauf einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Opel Corsa auf die rechte Bankette und geriet anschließend in den rechten Straßengraben. Von hier schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Corsa wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden./He.

