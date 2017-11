37671 Höxter (ots) - Um 21.42 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei die Pyrmonter Straße in Godelheim in Richtung Ottbergen. Unmittelbar vor den Beamten fuhr ein Lkw Sprinter. In Höhe Pyrmonter Straße 43 fuhr der Lkw auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa auf. Dadurch geriet der Lkw auf die Gegenfahrbahn, fuhr in einen entgegenkommenden VW Lupo und schleuderte anschließend gegen ein geparktes Wohnmobil. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnmobil gegen ein Scheunentor gedrückt. Das Scheunentor sowie ein in der Scheune stehender abgemeldeter VW Golf wurden durch den Aufprall beschädigt. Der 59-jährige Fahrer des Sprinter sowie die 26-jährige Fahrerin des VW Lupo wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus nach Holzminden gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 33 000,- EUR geschätzt.

/Ko.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hoexter



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell