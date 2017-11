POL-HX: Dieb entwendet Tasche mit Geld

32839 Steinheim (ots) - Ein bislang unbekannter Dieb hat am Montag, 13.11.2017, in der Zeit von 09.10 Uhr bis 11.00 Uhr, Bargeld aus dem Büro eines Geschäftes an der Kreuzung Pyrmonter Straße/ Hospitalstraße entwendet. Das Bargeld wurde in einer schwarzen Ledertasche mit Reißverschluss im Büro aufbewahrt. Die Polizei in Höxter(Tel. 05271 - 9620) fragt: Wer hat zur o.g. Zeit verdächtige Personen in Tatortnähe festgestellt? Wer kann Angaben über den Verbleib der Geldtasche machen?/He.

