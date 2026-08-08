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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 06.08.2026, 18 Uhr, bis 07.08.2026, 06:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekanntem Wege in ein Wohnhaus in der Heinrich-Jansen-Straße in Brilon- Hoppecke.

Das Erdgeschoss wird als Tierpension genutzt. Hier stellte der Eigentümer ein geöffnetes Fenster fest. Durch dieses Fenster konnte eine Katze entweichen. Weitere Angaben konnten nicht erfolgen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden gebeten an die Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 0291-90203311 mitzuteilen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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