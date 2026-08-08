Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 07.08.2026, bis Samstag, 08.08.2026, im Zeitraum von 16:00 bis 00:30 Uhr, kam es in der Straße "Elf Apostel" in Arnsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt. Entwendet wurden Bargeld und elektronische Geräte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg, unter der Telefonnummer 02981-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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