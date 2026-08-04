Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 47-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Marsberg (ots)

Am gestrigen Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Motorradalleinunfall auf der L800 zwischen Padberg und Helminghausen. Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Berlin befuhr die L800 in Fahrtrichtung Helminghausen. Nach Ende der örtlich gegebenen S-Kurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der Fahrer vor einen Baum und wurde lebensgefährlich verletzt. Das Krad kam im Graben neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Unfallaufnahme kam ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn zum Einsatz.

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