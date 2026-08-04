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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Junge nach Sturz im Bikepark verletzt

Winterberg (ots)

Am 03.08.2026 um 15:43 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge beim Befahren einer Strecke im Bikepark Winterberg verletzt. Der Junge stürzte beim Befahren des Freeride Tracks aus bislang ungeklärter Ursache und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr konnte bereits vor Ort ausgeschlossen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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