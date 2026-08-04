POL-HSK: Junge nach Sturz im Bikepark verletzt

Schmallenberg (ots) - Am 01.08.2026 gegen 13:05 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der L640 zwischen Winterberg und Westfeld. Im Begegnungsverkehr kollidierten ein LKW und ein Traktorgespann. Laut Zeugenaussagen fuhr der LKW bereits möglichst weit rechts, eine Kollision konnte jedoch nicht verhindert werden. Der linke Außenspiegel des LKW wurde beschädigt. Der Fahrer des LKW hatte das ...

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