Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Junge nach Sturz im Bikepark verletzt
Winterberg (ots)
Am 03.08.2026 um 15:43 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge beim Befahren einer Strecke im Bikepark Winterberg verletzt. Der Junge stürzte beim Befahren des Freeride Tracks aus bislang ungeklärter Ursache und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr konnte bereits vor Ort ausgeschlossen werden.
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