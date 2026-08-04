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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Sundern (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sich in der Nacht zu Dienstag einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte am 04.08.2026 gegen 01:30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs an der Röhre ein schwarzes Fahrzeug und wollte es kontrollieren. Der Wagen verließ den Kreisverkehr in Richtung Göckelerstraße und beschleunigte stark.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und schalteten die Anhalte- und Sondersignale ein. Der Fahrer reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Beim Abbiegen in den Selscheder Weg geriet das Fahrzeug kurzzeitig ins Schleudern. Anschließend fuhr es über den Ewiger Weg und die Röhre in Richtung Hauptstraße weiter.

Dort verloren die Beamten den Wagen aus den Augen. Die Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Ergebnis. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gefährdet.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Elektro-Crossover beziehungsweise SUV mit einer durchgehenden LED-Heckleuchte handeln. Vom Kennzeichen ist lediglich das Teilkennzeichen SO-?? ??E bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat das Fahrzeug gegen 01:30 Uhr im Bereich Röhre, Göckelerstraße, Selscheder Weg, Ewiger Weg oder Hauptstraße gesehen? Wer kann Hinweise zu einem schwarzen Fahrzeug mit dem genannten Teilkennzeichen geben?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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