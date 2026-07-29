Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Im Zeitraum von Sonntag, den 26.07.2026, 11:30 Uhr bis Dienstag, den 28.07.2026, 22:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Stemmelstraße in Brilon-Madfeld ein. Die Täter verschafften sich über die Terassentür gewaltsam Zugang zum Objekt, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961/9020-3311 zu melden.

Arnsberg

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 27.07.2026 auf den 28.07.2026 zwischen 18:00 und 11:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Franz-Abel-Weg in Arnsberg ein. An einem ebenerdigen Fenster konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Schmuck.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

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